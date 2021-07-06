Rizespor, üç büyüklerin bile alamadığı Salomon Rondon ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı
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Rizespor, üç büyüklerin bile alamadığı Salomon Rondon ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı

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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Çin'in Dalian Pro takımında forma giyen 31 yaşındaki forvet Salomon Rondon ve son olarak Adana Demirspor'da forma giyen Volkan Şen'i kadrosuna kattı. İki transferin de kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi. Üç büyükler, 31 yaşındaki Rondon'u son yıllarda çok ısrarlı şekilde istemişti ama oyuncuyu kapan Rizespor oldu.

Anadolu kulüpleri de şaşalı transferler yaparak iddiasını ortaya koyuyor. Süper Lig'de son olarak Rizespor'dan bir bomba geldi. Çin'in Dalian Pro takımında forma giyen Salomon Rondon'la anlaşmaya varıldı. Kısa süre içinde açıklamanın yapılacağı belirtildi.

Rizespor, üç büyüklerin bile alamadığı Salomon Rondon ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı

Rubin, Zeniw, West Brom, Newcastle, CSKA gibi takımlarda top koşturan Venezualı forvet için şimdiye dek 68,4 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Rondon için hemen hemen her sezon üç büyükler nabız yoklasa da emeline ulaşamamıştı. Mutlu sonu gören ekip Rize oldu. Karadeniz takımı, Rondon'un yanında Volkan Şen'i de bitirdi.

Rizespor, üç büyüklerin bile alamadığı Salomon Rondon ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Adana Demirspor'da şampiyonluk yaşayan 33 yaşındaki Volkan Şen de Rize forması giyecek. 26 kez Milli Takım forması giyen, kariyerinde Trabzonspor, Bursaspor, Fenerbahçe gibi takımlar olan Volkan, geçen sezon TFF 1. Lig'de 14 maçta 6 asist ve 1 gollük katkı vermişti. Volkan, Süper Lig'de bugüne dek çıktığı 253 maçta 35 gol atıp, 45 asist üretti.

Rizespor, üç büyüklerin bile alamadığı Salomon Rondon ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı
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Rizespor, üç büyüklerin bile alamadığı Salomon Rondon ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı - Haberler Spor
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