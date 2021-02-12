Rizespor'da görevinden istifa eden Sumudica, büyük uğraşlar sonucunda kararından vazgeçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Rizespor'da görevinden istifa eden Sumudica, büyük uğraşlar sonucunda kararından vazgeçti

12.02.2021 22:27 | Son Güncelleme: 12.02.2021 22:39
Rizespor'da görevinden istifa eden Sumudica, büyük uğraşlar sonucunda kararından vazgeçti

Süper Lig'de konuk ettiği Erzurumspor'a mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Marius Sumudica istifa etti. Yönetim ve futbolcuların büyük uğraşları sonrası Rumen teknik direktör kararından döndü.

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Marius Sumudica'nın Süper Lig'de aldıkları 2-0'lık BB Erzurumspor yenilgisinin ardından istifa ettiği öğrenildi.

Soyunma odasında aldığı bu kararı oyuncularına ileten, Rumen teknik adamı futbolcular kararından vazgeçirmek için uzun süre uğraş verdi.

YÖNETİM VE FUTBOLCULAR ARAYA GİRDİ

Çaykur Rizespor yönetimi de Sumudica'nın görevine devam etmesini istediği yönünde görüş bildirdi ve Rumen hoca istifa kararından döndü.

4 MAÇTA GALİBİYET YÜZÜ GÖREMEDİ

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Fenerbahçe maçıyla Çaykur Rizespor'un başına geçen Sumudica, Karadeniz ekibiyle çıktığı 4 maçta sadece 1 beraberlik alabildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Burcu Biricik Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Ömer Ali Cenk Tosun Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Kar Türk Rusya Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rizespor'da görevinden istifa eden Sumudica, büyük uğraşlar sonucunda kararından vazgeçti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 22:38:54. #1.16#
title