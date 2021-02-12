Rizespor'da görevinden istifa eden Sumudica, büyük uğraşlar sonucunda kararından vazgeçti
Süper Lig'de konuk ettiği Erzurumspor'a mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Marius Sumudica istifa etti. Yönetim ve futbolcuların büyük uğraşları sonrası Rumen teknik direktör kararından döndü.
Çaykur Rizespor'da teknik direktör Marius Sumudica'nın Süper Lig'de aldıkları 2-0'lık BB Erzurumspor yenilgisinin ardından istifa ettiği öğrenildi.
Soyunma odasında aldığı bu kararı oyuncularına ileten, Rumen teknik adamı futbolcular kararından vazgeçirmek için uzun süre uğraş verdi.
YÖNETİM VE FUTBOLCULAR ARAYA GİRDİ
Çaykur Rizespor yönetimi de Sumudica'nın görevine devam etmesini istediği yönünde görüş bildirdi ve Rumen hoca istifa kararından döndü.
4 MAÇTA GALİBİYET YÜZÜ GÖREMEDİ
Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Fenerbahçe maçıyla Çaykur Rizespor'un başına geçen Sumudica, Karadeniz ekibiyle çıktığı 4 maçta sadece 1 beraberlik alabildi.