Rizespor'da görevinden istifa eden Sumudica, büyük uğraşlar sonucunda kararından vazgeçti

Süper Lig'de konuk ettiği Erzurumspor'a mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Marius Sumudica istifa etti. Yönetim ve futbolcuların büyük uğraşları sonrası Rumen teknik direktör kararından döndü.