Rizeli turizmciler tam kapanma sonrası başlayacak sezonu dört gözle bekliyor
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Rizeli turizmciler tam kapanma sonrası başlayacak sezonu dört gözle bekliyor

İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - Haberler | Ekonomi

Rizeli turizmciler tam kapanma sonrası başlayacak sezonu dört gözle bekliyor Türkiye'nin doğa turizmi deyince akla gelen ilk illerinden biri olan Rize'de turizmciler ve işletmeler kısıtlamanın kalkacağı gün olan 17 Mayıs'ı dört gözle bekliyor.

Rizeli turizmciler tam kapanma sonrası başlayacak sezonu dört gözle bekliyor

RİZE - Türkiye'nin doğa turizmi deyince akla gelen ilk illerinden biri olan Rize'de turizmciler ve işletmeler kısıtlamanın kalkacağı gün olan 17 Mayıs'ı dört gözle bekliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri olan turizm sektörü Rize'de de canlanacağı günü dört gözle bekliyor. Doğa harikası olan yaylaları nedeniyle yerli ve yabancı turistlere kucak açan ve her yıl olduğu gibi bu yılda yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak olan Rize'de de turizmciler yeni sezon öncesinde gelen tam kapanmayı fırsata çevirerek işletmelerinde yeniliğe gitti.

Rizeli turizmci Sedat Şimşek tam kapanma sürecini fırsata çevirdiklerini ve işletmelerinde tadilat etme şansı bulduklarını dile getirerek "İletmemize yeni yerler, yeni alanlar ekledik. Kapanma sürecini en iyi şekilde değerlendirdik. Bunu kendimiz için bir bitiş olarak değerlendirmedik bir fırsata çevirdik. En iyi şekilde yaza hazırlığımızı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını da takip ettik. İnşallah açılıyoruz ve sezonumuza en iyi şekilde başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Rizeli turizmciler tam kapanma sonrası başlayacak sezonu dört gözle bekliyor
Rizeli turizmciler tam kapanma sonrası başlayacak sezonu dört gözle bekliyor
Rizeli turizmciler tam kapanma sonrası başlayacak sezonu dört gözle bekliyor
Rizeli turizmciler tam kapanma sonrası başlayacak sezonu dört gözle bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR

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