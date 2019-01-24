Rize Valisi Çeber, Çayeli Bakır İşletmelerini Ziyaret Etti

Rize Valisi Kemal Çeber, Çayeli Bakır İşletmelerini ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.

Vali Çeber, Çayeli ilçeisne bağlı Madenli beldesinde faaliyet gösteren Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi'yi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Güreşçi ve diğer yetkililer, Vali Çeber'e işletme faaliyetleri ve madendeki iş güvenliği hakkında brifing verdi.

Daha sonra Vali Çeber beraberinde eşi ve çocukları ile birlikte yerin yaklaşık 600 metre altında çalışan işçilerle birlikte bir araya gelerek maden cevherini çıkarma işlemini yerinde inceledi.

Çeber, ziyaretin arından yaptığı açıklamada, Çayeli Bakır İşletmelerinde iş güvenliğinin ve madencilerin sağlığının çok önemsendiğini görmekten mutlu olduğunu belirterek, "Maden alanı içerisinde başta iş güvenliği açısından dünya standartlarında çalışma koşulları sağlanmış. Çayeli Bakır İşletmelerince Rize genelindeki sosyal sorumluluk projelerine sağlanan katkı ve çevreye karşı gösterilen duyarlılıktan dolayı tüm ilgililere teşekkür ediyorum." dedi.

Güreşçi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İşletme olarak çevre konusunda çok hassasız. Ayrıca Rize'de birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldık. Bundan sonrada bu tip konularda üzerimize düşen görevi her zaman yerine getirmeye hazırız." diye konuştu.

Kaynak: AA