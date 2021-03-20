Rize attı, GS TV spikeri kendinden geçti! Gole verdiği reaksiyon sosyal medyada olay oldu

Galatasaray'ın sahasında Rizespor'a 4-3 mağlup olduğu karşılaşmada, GS TV'de maçın canlı anlatımını yapan spiker adeta çılgına döndü. 90+3'te Rize'ye galibiyeti getiren golden sonra kendinden geçen spiker sosyal medyada gecenin konularından biri oldu.

Aslan, Rizespor'a yenilerek şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Kulübün resmi televizyon kanalı olan Galatasaray TV'de maçın canlı anlatımını yapan spikerin mağlubiyeti getiren golden sonra verdiği reaksiyon ise sosyal medyada çok konuşuldu.

"TÜH ALLAH KAHRETSİN YA!"

Süper Lig'de son zamanların en heyecanlı maçlarından birine sahne olan Galatasaray-Rize karşılaşmasında, sarı-kırmızılılar 90+3'te yediği golle maçı 4-3 kaybetti. İki tarafın da 3 puana yakın olduğu karşılaşmada, son dakikalarda gelen Rize golü Galatasaraylı taraftarları yıktı. GS TV'de maçın canlı anlatımını yapan spiker de bu golden sonra adeta kendinden geçti ve sosyal medyada gündem oldu. Gol sonrası stüdyo, spikerin "Tüh Allah kahretsin ya!" sözleriyle inledi.