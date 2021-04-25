Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci
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Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci

İhlas Haber Ajansı / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - Haberler | Spor

- Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, 130 kiloda 10'uncu kez altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in Yozgat'ta yaşayan ailesi final maçını heyecanla izledi.

- Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci

YOZGAT - Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, 130 kiloda 10'uncu kez altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in Yozgat'ta yaşayan ailesi final maçını heyecanla izledi.

Final maçını evlerinde televizyondan izleyen Rıza Kayaalp'in annesi Sevgi Kayaalp, babası Kelami Kayaalp ve kardeşi Serdar Kayaalp, hem büyük heyecan yaşadı hem de milli güreşçinin altın madalyayı kazanması için dua etti.

Rıza Kayaalp'in grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü rakibi Lokobi Kajai'yı 3-1 mağlup ederek 10. kez Avrupa şampiyonluğunu kazanması Kayaalp'in ailesine büyük sevinç yaşattı.

Rıza Kayaalp'in yakınları madalya töreni sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan anne Sevgi Kayaalp, "Çok heyecanlıydık, dua ettik, Rabbime yalvardık. 10. Avrupa şampiyonluğunu da aldık. Çok gururluyum, çok mutluyum. Darısı olimpiyat şampiyonluğuna inşallah. Oğlumun kazanacağına çok inançlıydık, çok heyecanlıyım ve mutluyum" dedi.

Baba Kelami Kayaalp ise, "Oğlumun başarısı için çok mutluyuz, gururluyuz. Vatana millete hayırlı olsun. Oğlum bayrağımızı göklere çektirdi, dalgalandırdı. 10 kez Avrupa şampiyonu oldu. İnşallah darısı olimpiyatlara, orada da başarı olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci
Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci
Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci
Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL

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