Rıza Kayaalp, Gürcü Iakobi Kajaia'yı yenerek kariyerindeki 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen 130 kiloda milli sporcu Rıza Kayaalp, Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı mağlup ederek altın madalya kazandı ve kariyerinde 10'uncu kez Avrupa Şampiyonu oldu. En fazla Avrupa şampiyonluğu unvanına sahip olan Rıza, kendisine ait rekoru geliştirdi.