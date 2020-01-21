: Rıza Çalımbay, röportaj verirken transfer görüşmesi yaptı

21.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:30

Son olarak Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenerek liderliğini sürdüren Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, CNN Türk'e konuştu.

Sezon değerlendirmesi yapan başarılı teknik adamı tam o anda ilgilendikleri oyuncu arayınca, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

"TAM ARADIĞIMIZ OYUNCU"

Canlı yayında transfer görüşmesi yapan Çalımbay, "Alo, merhaba. İyiyim, iyiyim Turgay nerede?" dedi.

Daha sonra telefonu Turgay isimli menajerin alması üzerine 56 yaşındaki teknik adam, "Çocuğu almak istiyoruz. Kendisi de istiyorsa alacağız işte yani, ihtiyacımız da var. Seyrettik, beğendiğimiz bir oyuncu. Sen önce kendisine şunu sor; o hangi pozisyonda oynuyor? En çok nereyi seviyor? Tamam işte tam aradığımız oyuncu işte. Turgay biz onu iyi seyrettik de karar verdik. Yani biz boş oyuncu almak istemiyoruz. Seyretsin bizim maçlarımızı, her maç gol atıyoruz. Gol atmadığımız maç yok." diyerek görüşmeyi sonlandırdı.

GÖRÜŞÜLEN İSİM ABDELHAMİD SABİRİ

Öte yandan Çalımbay'ın görüştüğü oyuncunun, Paderborn'da oynayan Alman futbolcu Abdelhamid Sabiri olduğu ortaya çıktı.

Haber Videosu