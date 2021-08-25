Rıza Çalımbay: "Galibiyetten başka düşüncemiz yok" -2-
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Rıza Çalımbay: "Galibiyetten başka düşüncemiz yok" -2-

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Haberler | Spor

- Rıza Çalımbay: "Galibiyetten başka düşüncemiz yok" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "4 stoperimiz de oynamayacak" "Kopenhag çok tehlikeli bir takım" UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın deplasmanda Danimarka ekibi FC Kopenhag ile karşılaşacak olan DG...

- Rıza Çalımbay: "Galibiyetten başka düşüncemiz yok"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

"4 stoperimiz de oynamayacak"

"Kopenhag çok tehlikeli bir takım"

SİVAS - UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın deplasmanda Danimarka ekibi FC Kopenhag ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Bizim bu maçta galibiyetten başka düşüncemiz yok. Öyle olması içinde elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Maçın sonlarına doğru her türlü riske gireceğiz" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş müsabakasında yarın oynayacakları Kopenhag maçı öncesi Parken Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Çalımbay, "Bizim sahamızda ilk oynadığımız maç gerçekten çok güzel geçti. İki takımda galibiyet için oynadı. Bizim şanssızlığımız bu maçta da geçtiğimiz maçta da tam kadro çıkamıyoruz, en büyük sıkıntımız bu. Oyun olarak baktığınızda özellikle Sivas'ta oynadığımız maçın ikinci yarısında baya etkili bir futbol oynadık, baya pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Bizim burada kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Dengeli şekilde oynayacağız. Geçen maç sonlara doğru nasıl riske girdiysek aynı şekilde riske gireceğiz. Karşımızdaki takım iyi bir takım, güçlü ve disiplinli bir takım. Hepsini çok iyi biliyoruz, artık iki takımda birbirini tanıyor. Bizim tek sıkıntımız stoperlerimiz. 4 Stoperimiz de oynamayacak gibi bir şey. En büyük sıkıntılarımız bunlar. Ama ne olursa olsun kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Burada mücadele etmeden, maçı kazanmamız mümkün değil. Onun için gereken neyse her şeyi yapacağız" dedi.

"Maçın sonlarına doğru her türlü riske gireceğiz"

Deneyimli teknik adam, Kopenhag takımının çok tehlikeli bir takım olduğunu vurgulayarak, "Biz oyun disiplinimizi bozmadan oynayacağız. Birden bire saldıracak değiliz. Çünkü karşımızdaki takım iyi takım, orta atakları çok tehlikeli takım. Onun için her şeye dikkat edeceğiz. Sabırlı ve disiplinli bir şekilde oyunumuzu oynayacağız. Stoperlerden sadece Samba Camara var. Onu deneyeceğiz, oynayabilirse tek o var. Eğer oynayamazsa o zaman sıkıntı yaşayabiliriz belki. Bizim bu maçta galibiyetten başka düşüncemiz yok. Öyle olması içinde elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Maçın sonlarına doğru her türlü riske gireceğiz" diye konuştu.

Rıza Çalımbay: 'Galibiyetten başka düşüncemiz yok' -2-
Rıza Çalımbay: 'Galibiyetten başka düşüncemiz yok' -2-
Rıza Çalımbay: 'Galibiyetten başka düşüncemiz yok' -2-
Rıza Çalımbay: 'Galibiyetten başka düşüncemiz yok' -2-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep

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Rıza Çalımbay: "Galibiyetten başka düşüncemiz yok" -2- - Haberler Spor
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