Rıza Çalımbay'dan Sitem: Transfer Yapabilseydik Çok Farklı Olurdu

Trabzonspor ile yollarını ayıran Rıza Çalımbay, beIN Sports Haber'de özel açıklamalarda bulundu.

Devre arasında istediği transferleri yapamadıklarını söyleyen Çalımbay, "Geldiğimizde bir stoper, bir sol bek ve bir de Las Palmas'tan Remy'yi istemiştik. Alabilseydik çok daha başarılı olacaktık. Antalya'dan Maicon'u istedik, inanılmaz bir para istediler. Bursaspor'dan Kembo'yu istedik, olmadı" ifadelerini kullandı.

"SOSA TABİİ Kİ KULÜBÜ MAHKEMEYE VERECEK"

Oyuncuların alacakları nedeniyle hukuki yöntemlere başvurmasının normal olduğunu kaydeden teknik adam, "Sosa, Arjantin'den Trabzon'a neden geliyor? Para kazanmak için geliyor. Bu adamın parasını vereceksiniz ya da ikna edeceksiniz. Para almazsa, kulübü mecbur mahkemeye verecek. Oyuncu niye haksız olsun, anlamıyorum" dedi.

Çalımbay ayrıca, "Sezon başında kendi takımımızı kurabilseydik kesinlikle şampiyonluğa oynardık" diye konuştu.