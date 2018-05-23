Rıza Çalımbay'dan Sitem: Transfer Yapabilseydik Çok Farklı Olurdu
Trabzonspor ile yollarını ayıran Rıza Çalımbay, "Geldiğimizde bir stoper, bir sol bek ve bir de Las Palmas'tan Remy'yi istemiştik. Alabilseydik çok farklı olurdu" dedi.
Trabzonspor ile yollarını ayıran Rıza Çalımbay, beIN Sports Haber'de özel açıklamalarda bulundu.
Devre arasında istediği transferleri yapamadıklarını söyleyen Çalımbay, "Geldiğimizde bir stoper, bir sol bek ve bir de Las Palmas'tan Remy'yi istemiştik. Alabilseydik çok daha başarılı olacaktık. Antalya'dan Maicon'u istedik, inanılmaz bir para istediler. Bursaspor'dan Kembo'yu istedik, olmadı" ifadelerini kullandı.
"SOSA TABİİ Kİ KULÜBÜ MAHKEMEYE VERECEK"
Oyuncuların alacakları nedeniyle hukuki yöntemlere başvurmasının normal olduğunu kaydeden teknik adam, "Sosa, Arjantin'den Trabzon'a neden geliyor? Para kazanmak için geliyor. Bu adamın parasını vereceksiniz ya da ikna edeceksiniz. Para almazsa, kulübü mecbur mahkemeye verecek. Oyuncu niye haksız olsun, anlamıyorum" dedi.
Çalımbay ayrıca, "Sezon başında kendi takımımızı kurabilseydik kesinlikle şampiyonluğa oynardık" diye konuştu.
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hayde rıza gıt orta sıra takımı yonetCevap Yaz Yayından Kaldır
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İSTİRAHAT EDİP BİRAZ KAFANI DİNNİYİP BU TAKIMI ÇALIŞTIRMIYACAKTIN HOCAM TOPLAMIŞ OLDUĞUN KREDİLERİNİDE TÜKETİYORSUN BU BEŞ ANLAMAZLARIN YÜZÜNDEN NEYSE SEN ATOM KARINCASIN TAKMA KAFANI SENİ BİLENLER BİLİYOR ZATEN ACELE ETME İSTİRAHATE ÇEKİLCevap Yaz Yayından Kaldır
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Rıza hoca doğru söylüyor ,transfer yapabilselerdi beşinci yerine dördüncü olurlardı ,trabizon için şampiyonlukla eşdeğer bir sıra nede olsa..:)Cevap Yaz 2 1 Yayından KaldırCAN: aklin sira kendi kendinle dalga geciyorsunYayından Kaldır
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EEEEEE KÖR ÖLDÜ BADEM GÖZLÜ OLDUCevap Yaz 1 Yayından Kaldır