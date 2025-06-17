River Plate Urawa Red Diamonds maçı nerede, hangi statta oynanıyor?

River Plate Urawa Red Diamonds maçı nerede, hangi statta oynanıyor?
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FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları devam ediyor. "River Plate - Urawa Red Diamonds" karşılaşması 17 Haziran 2025, Salı günü saat 22.00'de futbolseverlerle buluşuyor. Peki, River Plate Urawa Red Diamonds maçı nerede, hangi statta oynanıyor?

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları kapsamında River Plate ve Urawa Red Diamonds takımları 17 Haziran 2025, Salı günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. River Plate Urawa Red Diamonds maçı nerede, hangi statta oynanıyor?

RIVER PLATE - URAWA RED MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle kentinde bulunan Lumen Field Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

RIVER PLATE - URAWA RED MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

RİVER PLATE URAWA RED DİAMONDS MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

River Plate ve Urawa, karşı karşıya geleceği FiFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, Seattle'da, Lumen Field Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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