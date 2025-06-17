River Plate Urawa CANLI nereden izlenir? River Plate Urawa maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

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RİVER PLATE URAWA CANLI NEREDEN İZLENİR?

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RİVER PLATE URAWA MAÇI CANLI İZLE

River Plate Urawa maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

RİVER PLATE URAWA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

River Plate Urawa maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

RİVER PLATE URAWA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

River Plate Urawa maçı Seattle'da, Lumen Field Stadyumu'nda oynanacak.