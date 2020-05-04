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River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir

River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
04.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:06

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun eski kulübü River Plate'e döneceği iddiaları gündeme gelmişti. Bu transfer iddiaları geçtiğimiz günlerde yalanlanırken, River Plate başkanı Rodolfo D'Onofrio, Falcao'ya kapılarının açık olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Falcao'nun transferi konusunda, ilk kulübü River Plate'den açıklama geldi.

Başkan Rodolfo D'Onofrio, "Size şunu dürüstçe söyleyebilirim ki Falcaoile hiç görüşmedik. Ancak burada her zaman hoş karşılanacağını biliyor. Bizim kapımız onlara her zaman açık. Oyuncu veya teknik ekipte görevli olarak buraya dönebilir" şeklinde konuştu.

Bütün bunlar yaşanırken Donbalon sitesi, Falcao'nun yeniden River forması giyebileceğini iddia etti. Geçtiğimiz günlerde çıkan transfer haberleri yalanlansa da Falcao'nun futbolu River Plate forması altında bırakmak istediği yazıldı.

FORMASI SATIŞA ÇIKMIŞTI

Bu arada, Kolombiya'daki koronavirüs salgınına karşı yapılan kampanyada Falcao'nun forması da satışa çıkarılmıştı. Forma satılırken, ne kadar ödendiği açıklanmadı. Ancak oldukça yüksek bir rakam karşılığında alıcı bulduğu öğrenildi.

Öte yandan Radamel Falcao, ülkesi Kolombiya'nın ünlü isimlerini koronavirüs salgınına karşı bağış toplamak için bir araya getirdi. Tecrübeli futbolcu, "Daha iyi bir Kolombiya için el ele vermeliyiz" mesajını paylaştı.

(Sporx)

River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
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