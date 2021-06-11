Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası

Bulgaristan'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Kamelya Tuncel ve Victoria Sidorova, aletlerinde finale kalamadı.

Bulgaristan'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Kamelya Tuncel ve Victoria Sidorova, aletlerinde finale kalamadı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varna kentinde gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde Kamelya Tuncel ve Victoria Sidorova, labut ile kurdele aletlerinde yarıştı.

Kamelya Tuncel labutta 21.750, kurdelede 13.350 puan alırken, Victoria Sidorova da labutta 20.850, kurdelede 15.200 puan kazandı. Her iki sporcu da aletlerinde final hakkı elde edemedi.

Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli takım, yarın ve pazar günü Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almak için yarışacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar