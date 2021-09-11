Rıdvan Dilmen, Yeni Malatyasporlu futbolcuların itirazını haklı buldu: Rosier'in pozisyonu net penaltı - Haberler Spor
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Rıdvan Dilmen, Yeni Malatyasporlu futbolcuların itirazını haklı buldu: Rosier'in pozisyonu net penaltı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının 5. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Siyah-beyazlıların ceza sahası içinde yaşanan karambolde topun Rosier'in eline çarptığı gereçeksiyle, Malatyasporlu futbolcular penaltı bekledi. Rıdvan Dilmen pozisyona ilişkin yaptığı yorumda, "Net penaltı" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'la karşılaştı. Karşılaşmanın 5. dakikasında siyah-beyazlıların ceza sahasında yaşanan pozisyonda Yeni Malatyasporlu futbolcular penaltı bekledi.

"VAR'I ÇAĞIRMASI LAZIMDI"

Karşılaşmanın 5. dakikasında Beşiktaş ceza sahasında yaşanan karambolde Rosier topu uzaklaştırırken, Yeni Malatyasporlu futbolcular topun elle oynandığı yönünde itirazda bulundu. TRT Spor ekranlarında pozisyonu yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Valentin Rosier'in pozisyonu net penaltı. Maç 0-0'ken Yeni Malatyaspor'un penaltısı verilmedi. Hakem Arda Kardeşler görmeyebilir orası kalabalıktı ancak VAR'ın çağırması lazımdı" dedi.

Rıdvan Dilmen, Yeni Malatyasporlu futbolcuların itirazını haklı buldu: Rosier'in pozisyonu net penaltı
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Ali Gülhan
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Haber: Rıdvan Dilmen, Yeni Malatyasporlu futbolcuların itirazını haklı buldu: Rosier'in pozisyonu net penaltı - Haberler Spor
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