Rıdvan Dilmen, TRT'den ayrıldı mı? Olay iddia gündeme bomba gibi düştü

Süper Lig'de 24. hafta maçları tamamlandı. TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programının bu hafta yayınlanmaması futbolseverleri merakta bıraktı. Konuya ilişkin bomba bir iddia ortaya atan gazeteci İsmail Er, TRT'nin Rıdvan Dilmen'le yolları ayırdığını açıkladı.

TRT, RIDVAN DİLMEN'İN İŞİNE SON VERDİ

İddianın sahibi gazeteci İsmail Er sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, %100 Futbol programına sponsor olan firmanın sahibi hakkında Rıdvan Dilmen'in konuşmalar yaptığı ve bu durumdan rahatsız olan firmanın sponsorluktan çekilmesi sonrası TRT'nin de ünlü yorumcunun işine son verdiğini belirtti.

Haberler.com - Spor