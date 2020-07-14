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Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti

Rıdvan Dilmen, Avrupa'nın dev kulüplerinin takip ettiği Abdülkadir Ömür'e 22 milyon euro teklif edildiğini ancak Tranzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ni düşünederek bu teklifi kabul etmediğini dile getirdi.

14.07.2020 10:16 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:46

Rıdvan Dilmen, deplasmanda Denizlispor'a 2-1 mağlup olarak Başakşehir'in yenildiği haftada büyük bir fırsatı tepen Trabzonspor ile ilgili büyük bir iddiayı ortaya attı.

Dilmen, Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür için gelen 22 milyon euroluk teklifi Şampiyonlar Ligi'ne gideceği için kabul etmediğini söyledi.

Dilmen konuyla ilgili, "Bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne gitmek herkesten 2 adım öne geçiriyor. Hiç olmadığı kadar önemli şu anda orası. 22 milyon euroyu reddetti Abdülkadir Ömür için Trabzonspor, ben biliyorum. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gideceklerini düşündükleri için" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Haber Yorumları (3)
ÖMÜR ADAMSIN: ŞAMPİYONLAR LİGİNDEN 22 MİLYON EURO KAZANACAKLAR MI?
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REİSSSS: YA BIRAKIN ALLAH AŞKINA BİRDE SAMPİYONLAR LİGİ DİYORLAR SİZ DAHA DENİZLİ Yİ YENEMİYORSUNUZ. . . . . DÜŞÜNSENİZE ATALANTA-TRABZON MAÇINI. . . . . . . .
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MERT ÖREN: Ön elemede karşısına İnter, Anderlect, Napoli, Valencia, yada Alman takımı gelir. Trabzon u ezer geçer. Ne şampiyonlar ligi trabzon hayal kurmasın. Bence bu paraya satsınlar.
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