: Rıdvan Dilmen: Sen federasyonsun, hesap vermek zorunda mısın?

29.01.2020 09:23 | Son Güncelleme: 29.01.2020 09:34

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'deki Yüzde Yüz Futbol programında gündemi yorumladı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle;

Sivas, dün akşam son dakika da 1 puanı kurtardı. Rakiplerin Sivas'a bakış açısı değişti, bunun da etkisi var. Ben Sivasspor'da oyunda taktiksel sorun gördüm. Sivasspor'un ikinci bölgeyi çabuk geçtiği anlar en önemli silahı.

"SEZONUN EN İYİSİ"

Fenerbahçe sezonun en iyi maçlarından birini oynadı. Fenerbahçe, Başakşehir'i bozdu. Önce iyi oynadı sonra bozdu. Galatasaray ise net bir galibiyet aldı. Kolay bir maç oldu onlar için. Falcao ve Saracchi maksimum 1 hafta oynamaz diye düşünüyorum. Çabuk döneceklerdir.

"KAPI HER ZAMAN AÇIKTI"

Beşiktaş, radikal bir değişikliğe gitti. Muhtemelen Sergen Yalçın ekibiyle beraber geldi. Sergen Yalçın'a kapı Beşiktaş'ta her zaman açıktı. Ancak bu tip takımlarda görev almak kolay değildir. İlk hedefi bu sezon için Avrupa'ya kalmak olmalı. Sergen Yalçın'ı değerlendirmek için gelecek sezonu beklemek gerekir.

"KULÜBE MAL OLMUŞ İSİMLER"

Sergen Yalçın, Rıdvan Dilmen, Fatih Terim gibi adamlar kulüplerine mal olmuş isimler. Bu tip insanlar geleceği ile ilgili kararlar vermezler, daha duygusal kararlar verirler. Hayalindeki yerde çalışmak bir gururdur.

"BÜYÜK BEKLENTİ OLMAMALI"

Önemli olan Sergen Yalçın'ın saygınlığını hissettirmesidir, onu da yaptı. Akıllı, zeki bir adam. Teknik direktörlüğündeki becerisi önemli etken olacak. Beşiktaş da, şimdiden gelecek sezonun hazırlığına başlamalı. Sergen Yalçın önümüzdeki yıl devam etmeli ancak bu sene beklenti büyük olmamalı. Şimdi Sergen Yalçın'da FEDA dönemine benzer bir durumda geldi. Bu yüzden mutlaka devam etmeli.

"AVCI ACELE ETTİ"

Başarı da herkes sahiplenir. Başarısızlıkta teknik direktöre kalır. Bence Abdullah Avcı, kendi taktiğini getirmek için çok çabuk değişikliğe gitti. Hızlı davranmak istedi ama acele etti.

"TAHKİM KURULU BAĞIMSIZ OLMALI"

Benim yıllardır dediğim şey Tahkim Kurulu, TFF'den bağımsız olmalıdır. AİHM'nin bugünkü kararı doğru.

"HAKEM KARARINI SÖYLEMEMELİ"

Galatasaray, Çaykur Rize maçında hakemin yaptığı yanlış. İsmail Kartal sorsa bile, hakem kararının sebebini söylememeli. Bir diğer hatası da beklememiş olması; bekleseydi, karar VAR'a gidecekti. Oradan gelen uyarıyla da Marcao'ya faul olduğunu söyleyecekti ancak hakem beklemedi.

"BEŞİKTAŞ'TA YERİ VAR"

Göztepe - Beşiktaş maçında sol bek Rıdvan'ı isminden dolayı değil tabi ama beğendim. Karşısında ligin en formda oyuncularından birisi oynuyor. Rıdvan'ın gelecekte Beşiktaş'ta yeri var. Basit oynuyor ve çabuk bir oyuncu.

"ERTELENMESİ ÇOK DOĞAL"

'Sanki Fenerbahçe'nin deprem umurunda değilmiş gibi bir hava yaratıldı. Malatya - Trabzonspor maçının ertelenmesi kadar doğal bir şey yok. TFF, ben maçı erteledim diyecek, tek yapması gereken bu. Sen federasyonsun, hesap vermek zorunda mısın? Ya maç erteleme kararı verilmeli ya da Malatyaspor Başkanı Adil Beyle görüşüp başka bir şehirde oynanmasını teklif etmeliydi.

"F.BAHÇE DE OYNAMAK İSTEMEZDİ"

TFF'den henüz yalanlama gelmediği için söylüyorum. Fenerbahçe, takımı da zor durumda kaldı. Fenerbahçe Kulübü de, Trabzonspor istediği için oynanmadı gibi algılanmasına tepki gösterdi. Fenerbahçe de lig maçını oynamak istemezdi. Malatya'da maçın psikolojik sebepten dolayı bile oynanmaması gerekirdi. Maça 3 gün kaldı. Trabzonspor da, Fenerbahçe de sakin kalmalı bu gün. Nwakaeme maçı kaçıracak ama kupada gördüğü kart haksızdı.

"YAPILANDIRIRSA TRANSFER YAPABİLİR"

Ali Bey biz bu faizleri ödeyemeyiz dedi. Başka bankayla anlaşma yapmak istiyor. Fenerbahçe, 31 Ocak'a kadar yapılandırmayı başarırsa belki transfer yapabilir.

"HANGİ VİCDANLA SEVK ETTİNİZ?"

Vedat Muriqi'i hangi vicdanla sevk ettiniz. Öyle bir kural yok ki nasıl ceza vereceksiniz. Yıllardır denileni yapmalısınız; kupadaki maçın cezası kupada, ligdeki ligde çekilsin.

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