Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor maçında kadroda olacak

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in Hatayspor maçıyla kadroya gireceğini söylerken ''Mesut Özil ile görüştük. Hatayspor maçında kadroda olacak. Fırsat olursa, duruma göre ve hoca da uygun görürse 15-20 dakika oynayabilir" dedi.

Süper Lig'de salı günü Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Mesut Özil'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızının, Hatayspor maçının kadrosunda olacağı ortaya çıktı.

Mesut Özil'le ilgili açıklama yapan Rıdvan Dilmen, "Mesut Özil ile görüştük. Hatayspor maçında kadroda olacak." dedi.

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil'le ilgili sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen "Fırsat olursa, duruma göre ve hoca da uygun görürse 15-20 dakika oynayabilir." diye konuştu.

İRFCAN CAN'A HOŞGELDİN MESAJI

Mesut Özil, sosyal medyadan paylaştığı mesajla takımın yeni transferi İrfan Can Kahveci'ye "hoş geldin" dedi.

Mesut, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Ailesine hoş geldin İrfan Can Kahveci!" ifadesine yer verdi.

İrfan Can Kahveci de Mesut Özil'in paylaşımına cevap vererek, "Teşekkürler Mesut Özil. Şimdi Çubuklu için savaşma zamanı." ifadelerini kullandı.