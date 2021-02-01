Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor maçında kadroda olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor maçında kadroda olacak

01.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:50

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in Hatayspor maçıyla kadroya gireceğini söylerken ''Mesut Özil ile görüştük. Hatayspor maçında kadroda olacak. Fırsat olursa, duruma göre ve hoca da uygun görürse 15-20 dakika oynayabilir" dedi.

Süper Lig'de salı günü Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Mesut Özil'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızının, Hatayspor maçının kadrosunda olacağı ortaya çıktı.

Mesut Özil'le ilgili açıklama yapan Rıdvan Dilmen, "Mesut Özil ile görüştük. Hatayspor maçında kadroda olacak." dedi.

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil'le ilgili sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen "Fırsat olursa, duruma göre ve hoca da uygun görürse 15-20 dakika oynayabilir." diye konuştu.

İRFCAN CAN'A HOŞGELDİN MESAJI

Mesut Özil, sosyal medyadan paylaştığı mesajla takımın yeni transferi İrfan Can Kahveci'ye "hoş geldin" dedi.

Mesut, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Ailesine hoş geldin İrfan Can Kahveci!" ifadesine yer verdi.

İrfan Can Kahveci de Mesut Özil'in paylaşımına cevap vererek, "Teşekkürler Mesut Özil. Şimdi Çubuklu için savaşma zamanı." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in Hatayspor maçında kadroda olacağını söyledi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor maçında kadroda olacak
Haber Yorumları (2)
HATAYSPOR: VALLA BULDUN ZAYIF BİR KULUBU GOL ATARSIN HADİ BAKALIM MİLANO VEZ-YA BARCELONA fc bAYERN İLE KARŞILAŞ BİR GOL AT BİRAZ ZOR HEMDE ÇOK ZOR
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
?: 15 veya 20 dakika için mi o kadar para vereceksiniz? 90 dakikası çok mu pahalı? neyse hiç yoktan iyidir.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cansu Dere Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Terör Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor maçında kadroda olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 12:52:39. #1.15#
title