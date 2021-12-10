Rıdvan Dilmen'in Mesut Özil itirafı sonrası Candaş Tolga ışık dondu kaldı: Ben de inanamadım - Haberler Spor
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Rıdvan Dilmen'in Mesut Özil itirafı sonrası Candaş Tolga ışık dondu kaldı: Ben de inanamadım

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Rıdvan Dilmen yine bomba bir bilgiyle gündemi salladı. Dilmen, Mesut'un uğradığı ayrımcılığı gözler önüne serdi. Dilmen, "Mesut Özil anlattı ben de inanamadım. Çok önemli bir kulübün başkanı, 'Maçtan önce dua etme' demiş. Böyle bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı. Sunucu Candaş Tolga ışık duyduklarına inanamadı

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, yakın dostu olan Mesut Özil'le ilgili yine çok ses getirecek bir detay paylaştı. Dilmen, Mesut'un hiç anlatmadığı ayrımcılığı gözler önüne serdi.

Rıdvan Dilmen'in Mesut Özil itirafı sonrası Candaş Tolga ışık dondu kaldı: Ben de inanamadım

"DUA ETMESİNİ İSTEMEMİŞ"

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'a konuk olan Dilmen, "Mesut Özil bana anlattı ben de inanamadım. Çok önemli bir kulübün başkanı Mesut Özil'e 'Maçtan önce dua etme' demiş. Böyle bir şey olabilir mi?" açıklamasında bulundu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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