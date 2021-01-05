Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 3 bölgeye transfer önerisinde bulundu
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Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 3 bölgeye transfer önerisinde bulundu

05.01.2021 23:45 | Son Güncelleme: 06.01.2021 00:15

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın devre arasında iki kanat bölgesi ve santrafor olmak üzere 3 transfer yapması gerektiğini söyledi. Sarı kırmızılı takımda birçok futbolcuyu eleştiren Dilmen, Galatasaray'da saha içi kaptanı olmadığını savundu.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın ara transferde 3 oyuncu kadrosuna katması gerektiğini dile getirdi.

Galatasaray'ın hücum bölgesine takviye yapması gerektiğini söyleyen Dilmen, "Ben Fatih hocanın iki kanat oyuncusu aradığını düşünüyorum. Santrfor da arıyordur. Salih, Aytaç falan konuşuluyor, aynı tarz oyuncular. En çok transferi Galatasaray ile Trabzon yapar" dedi.

"BABEL, ÇOK PROBLEMLİ"

Oynayan birçok ismin beklentinin altında kaldığını da kaydeden yorumcu, "Galatasaray'da çok problemli Babel, çok problemli iki santrfor var, Feghouli yok, Belhanda papatya falı, iki Emre de benim beklentimin altında. Saha içi kaptanı lazım" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 3 bölgeye transfer önerisinde bulundu
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