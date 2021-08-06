Ekranlara geri dönen Rıdvan Dilmen, yeni sezonda TRT Spor'da boy gösterecek
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Ekranlara geri dönen Rıdvan Dilmen, yeni sezonda TRT Spor'da boy gösterecek

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

Kendisine ve ailesine yönelik karalama kampanyaları yapıldığını belirten Rıdvan Dilmen, spor yorumculuğunu bıraktığını açıklamıştı. Ekranlarından yaklaşık 1 yıl kadar uzak kalan Dilmen, yeni sezonda TRT Spor'da boy gösterecek.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rıdvan Dilmen'in yeni sezonda TRT Spor ekranlarında yorumculuk yapacağını duyurdu.

"MAÇLARIN BİTİMİNDE KARŞINIZDA OLACAK"

Sobacı açıklamasında "TRT Spor yeni sezona damga vuracak bir program ile giriyor. %100 FUTBOL artık TRT Spor'da. Futbolculuğu ve yorumculuğuyla bir marka olan Rıdvan Dilmen, gündemi TRT Spor'da belirleyecek. Futbolun referans programı, devre arası ve maçların bitiminde karşınızda olacak" ifadelerine yer verdi.

Rıdvan Dilmen, ekranlara TRT Spor ile geri dönüyor

PARTNERİ DE BELLİ OLDU

Dilmen'in futbol karşılaşmalarını yorumlayacağı programın moderatörü ise Erbatur Ergenekon olacak.

VEDA AÇIKLAMASI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Dilmen,, NTV'deki macerasını sonlandırdığı dönemde şu açıklamayı yapmıştı: "43 yıl önce lisanslı bir futbolcu olarak girdiğim Türk futbol ailesine, onurumla, şerefimle, namusumla hizmet ettiğim milli futbolcu - teknik direktör - futbol yorumcusu olarak yürüttüğüm süreci bugün itibariyle sonlandırıyorum. Vicdanen çok rahatım. Hiçbir şahıs, camia ve kurumla ilgili asla saygısızlığım olmadı. Ancak son dönemde organize bir şekilde hedef gösterilerek bana ve aileme yaşatılan üzüntüyü, iftiraları başkaları gibi kabul etmem mümkün değildir! Şimdiye kadar olduğu gibi; rahmetli babamın ve annemin bana bıraktığı en anlamlı miras olan DİLMEN soyadını Rabbim izin verdiği sürece onurumla taşımaya devam edeceğim. Doğuş Gurubu Sayın Başkanı Ferit Şahenk Bey'e ve NTV ailesine teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimize minnettarım."

Ekranlara geri dönen Rıdvan Dilmen, yeni sezonda TRT Spor'da boy gösterecek
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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