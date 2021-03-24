Rıdvan Dilmen'e hakaret ettiği iddia edilen İbrahim Seten için hapis istemi
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Rıdvan Dilmen'e hakaret ettiği iddia edilen İbrahim Seten için hapis istemi

24.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:13
Rıdvan Dilmen'e hakaret ettiği iddia edilen İbrahim Seten için hapis istemi

Ünlü yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan kendisine hakaret ettiği iddiasıyla spor gazetecisi İbrahim Seten hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Seten hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

İbrahim Seten, 12 Aralık 2020 tarihinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Bu paylaşım üzerine Rıdvan Dilmen, Seten hakkında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunun ardından savcılıkça başlatılan soruşturma tamamlandı.

"HAKARET KASTI OLMAYAN BİR CÜMLE"

İddianamede Seten'in ifadesinde, Rıdvan Dilmen'in kamuoyunda "şeytan" lakabıyla tanındığını, Fenerbahçe'nin bir mağlubiyeti sonrasında bir Spor gazetecisi olarak mağlubiyetten sorumlu tuttuğu kişilere yönelik eleştiri sınırlarının aşmayan ve hakaret kastı olmayan bir cümle olduğunu, suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Seten'in 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret ' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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