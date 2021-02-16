Rıdvan Dilmen'den Necip Uysal'a büyük övgü: Heykeli dikilmeli
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Rıdvan Dilmen'den Necip Uysal'a büyük övgü: Heykeli dikilmeli

16.02.2021 13:20 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:42

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-0 yendiği maçı değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlı takımın kaptanlarından Necip Uysal'dan övgüyle bahsetti. Dilmen, tecrübeli futbolcunun heykeli dikilecek oyunculardan olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Siyah-beyazlılar rakibi 3-0'lık skorla yenmeyi başardı.

NTV'de konuşan Rıdvan Dilmen, Gençlerbirliği - Beşiktaş maçını yorumladı. Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ta uzun yıllardır forma giyen Necip Uysal'ın performansından övgüyle bahsetti.

"HOCALARIN KAFASI ÇALIŞMIYOR, ELEŞTİRENLERİN Mİ ÇALIŞIYOR?"

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal'ın taraftarın belki hayal ettiği bir futbolcu olmadığını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Futbolcuların heykelleri dikilir... Mesela Alex heykeli dikilecek kadar önemli bir oyuncuydu. Sergen Yalçın yetenek olarak çok büyük bir oyuncuydu. Hagi de öyle daha da sayabilirim. Necip de heykeli dikilecek oyunculardan bir tanesi. Rıza Çalımbay, altyapıdan gelmiş, futbolu Beşiktaş'ta bırakmış. Necip Uysal'ı ben 11 yaşından beri tanıyorum. O da Rıza Çalımbay gibi olacak. Necip, 10 hocayla çalışmış. Bunların hiçbirinin kafası çalışmıyor da Necip'i eleştirenlerin mi kafası çalışıyor? Adam çıktı şıkır şıkır kapasitesiyle oynadı" dedi.

Rıdvan Dilmen'den Necip Uysal'a büyük övgü: Heykeli dikilmeli
Haber Yorumları (2)
YORUMCU: Memlekette herşey bitti milletin heykeline geldi sıra. Tamam futbol güzel , izlemek güzel ama günlerce konuşulacak herşeyin üstünde tutulacak bişey değil. Sadece bir oyun . Boş işlerle uğraşmakta üstümüze yok. . . . . . . . . . .
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ULTRA: ya rıdvan sende bişey biliyomuş gibi yorumcu oldunya necip i 8 taş yokluktan oynatıyo aynı lens gibi fırsatı bulsa tükürecek necip tff oyuncusu futbol cahilliği yapana kadar cimbomu izlede bişeyler öğren:)
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