Rıdvan Dilmen'den Kim Min-Jae'ye tam not: Tartışmasız Süper Lig'in en iyisi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rıdvan Dilmen'den Kim Min-Jae'ye tam not: Tartışmasız Süper Lig'in en iyisi

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Rıdvan Dilmen'den Kim Min-Jae'ye tam not: Tartışmasız Süper Lig'in en iyisi

Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmayı değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin bu sezon kadrosuna kattığı Kim Min-Jae için övgü dolu ifadeler kullandı. Dilmen, "Kim Min-Jae tartışmasız Süper Lig'in en iyi stoperi. Szalai de çok iyi ama Kim çalım yemiyor, sürati, kuvveti. Savunma oyuncusunda olabilecek her şeye sahip" dedi.

TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında Rıdvan Dilmen, Hatayspor- Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Sarı-lacivertlilerin savunma hattını beğendiğini söyleyen Dilmen, Kim Min-Jae'ye ayrı parantez açtı.

"ÇOK DOĞRU VE İSABETLİ BİR TRANSFER"

Rıdvan Dilmen yaptığı yorumda, "Fenerbahçe'nin çok güçlü bir savunması var. Aldıkları Kim Min-Jae tartışmasız Süper Lig'in en iyi stoperi. Szalai de çok iyi ama Kim çalım yemiyor, sürati, kuvveti. Savunma oyuncusunda olabilecek her şeye sahip. Topla da inanılmaz hızlı, rakip kaleye kadar gidiyor. Çok doğru ve isabetli bir transfer" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Kanarya liderliği aldı! Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti

Kanarya liderliği aldı! Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti

 Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyonu Rıdvan Dilmen yorumladı: Benim gördüğüm açıdan penaltı

Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyonu Rıdvan Dilmen yorumladı: Benim gördüğüm açıdan penaltı

 Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu! Karşılaşmanın hakemine tepki yağıyor

Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu! Karşılaşmanın hakemine tepki yağıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Şevval Şahin Tarkan
Spor Nihat Özdemir Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rıdvan Dilmen'den Kim Min-Jae'ye tam not: Tartışmasız Süper Lig'in en iyisi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 19:26:05. #1.11#