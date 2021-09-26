Rıdvan Dilmen'den Kim Min-Jae'ye tam not: Tartışmasız Süper Lig'in en iyisi

TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında Rıdvan Dilmen, Hatayspor- Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Sarı-lacivertlilerin savunma hattını beğendiğini söyleyen Dilmen, Kim Min-Jae'ye ayrı parantez açtı.

"ÇOK DOĞRU VE İSABETLİ BİR TRANSFER"

Rıdvan Dilmen yaptığı yorumda, "Fenerbahçe'nin çok güçlü bir savunması var. Aldıkları Kim Min-Jae tartışmasız Süper Lig'in en iyi stoperi. Szalai de çok iyi ama Kim çalım yemiyor, sürati, kuvveti. Savunma oyuncusunda olabilecek her şeye sahip. Topla da inanılmaz hızlı, rakip kaleye kadar gidiyor. Çok doğru ve isabetli bir transfer" ifadelerini kullandı.

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