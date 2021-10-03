Rıdvan Dilmen'den Kasımpaşa'ya gol atan Gustavo için çarpıcı yorum: Canım acıyordu

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yla karşılaşıyor. Maçın ilk yarısını sarı-lacivertliler 2-0 önde kaparken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"GUSTAVO'NUN GOL ATMASINA BİR FENERBAHÇELİ OLARAK SEVİNDİM"

"Bu maçların uzatma dakikalarını en çok Fatih Terim işliyor. Ne kadar değerli. 4 dakika verdi. Son saniyede gol oldu. 3 dakika verse olmayacak. Hakemin oyunu doğru durdurması. Hakem doğrusunu yaptı, 1 dakika daha fazla oynatarak. Bugün kimin gol atmasını istersin bir Fenerbahçeli olarak dersen Gustavo derim. Canım acıyordu birkaç gündür Gustavo için. Gustavo'nun atmasına bir Fenerbahçeli olarak sevindim. Fenerbahçe'nin orijinal stoperleri oynuyor bugün. Kasımpaşa 4 kez ofsayta düştü. Fenerbahçe'nin geçiş dönemi var. Fenerbahçe oyunu sabırsız oynuyor ama sabredilmesi gereken bir takım. Bunun da dezavantajları var"

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