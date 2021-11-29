Rıdvan Dilmen'den istifa çağrılarını körükleyecek Pereira yorumu: Fenerbahçe'yi sevmiyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rıdvan Dilmen'den istifa çağrılarını körükleyecek Pereira yorumu: Fenerbahçe'yi sevmiyor

Haberler.com - Haberler | Spor
Rıdvan Dilmen'den istifa çağrılarını körükleyecek Pereira yorumu: Fenerbahçe'yi sevmiyor

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı ve lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü. Karşılaşmayı değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Vitor Pereira'ya tepki gösterirken "Bugün Fenerbahçe'yi hiç sevmeyen, Fenerbahçe'den nefret eden bir adam olsa İrfan'ı çıkarır. Ya da rakibin hocası böyle bir şey yapabilir." dedi.

Fenerbahçe'nin Göztepe'yle 1-1 berabere kaldığı maçı Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında değerlendirdi. Teknik direktör Vitor Pereira'ya tepki gösteren ünlü yorumcu, Portekizli hocanın sarı-lacivertli takımda hocalık yapamayacağını savundu.

"FENERBAHÇE'DEN NEFRET EDEN BİR ADAM OLSA İRFAN'I ÇIKARIR"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Bugün Fenerbahçe'yi hiç sevmeyen, Fenerbahçe'den nefret eden bir adam olsa İrfan'ı çıkarır. Ya da rakibin hocası böyle bir şey yapabilir. İrfan Can'ı çıkartan biri Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapamaz" dedi.

Bir tane bile destekçi bulamayacak hale geldi! Fenerbahçe taraftarı, Vitor Pereira'yı istifaya çağırıyor

Bir tane bile destekçi bulamayacak hale geldi! Fenerbahçe taraftarı, Vitor Pereira'yı istifaya çağırıyor

 Tabelada numarasını görünce kan beynine sıçradı! İrfan'dan Pereira'ya kriz çıkartacak tepki

Tabelada numarasını görünce kan beynine sıçradı! İrfan'dan Pereira'ya kriz çıkartacak tepki

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title