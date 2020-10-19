Rıdvan Dilmen'den ilginç penaltı yorumu: Futbolcular manikür yaptırmalı
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Rıdvan Dilmen'den ilginç penaltı yorumu: Futbolcular manikür yaptırmalı

19.10.2020 23:15 | Son Güncelleme: 19.10.2020 23:35

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçını değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, bu hafta Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı ve sarı kırmızılıların iptal edilen golünden yola çıkarak topun oyuncuların tırnağına çarpması sonucu kararlar verildiğini ve futbolcuların bu yüzden manikür yaptırması gerektiğini söyledi.

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladı.

Dilmen, karşılaşmanın 38. dakikasında yaşanan ve Alanyasporlu futbolcuların penaltı beklediği pozisyon ile ilgili, "Alanyaspor'un penaltı beklediği pozisyonda, top Saracchi'nin diğer eline çarpsa penaltıydı. Bence doğru karar verdi VAR'daki hakemler, ben penaltı vermem bu pozisyona" dedi.

"TIRNAK PENALTISI"

Sarı kırmızılıların verilmeyen ikinci golündeki pozisyonu da yorumlayan Dilmen, "İki tane pozisyon söyleyeceğim. Birincisi Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında kazandığı penaltı. İkincisi bugün Babel'in eline çarpması nedeniyle verilmeyen gol. Onlar tırnak penaltısı. Ben futbola başlarsan tırnaklarımı kökünden keserim. Asla uzatmam. Çünkü top çarpınca yönü ve şiddeti değişmiyor. Top devamlı oyuncuların tırnaklarına parmak uçlarına çarpıyor. Benim önerim futbolcuların manikür yaptırması. Tırnak iptali o ve tırnak penaltısı oluyor" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'den ilginç penaltı yorumu: Futbolcular manikür yaptırmalı

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