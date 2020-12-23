Rıdvan Dilmen'den hakeme ağır eleştiri: Maçı Başakşehir'den alıp F.Bahçe'ye verdi
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Rıdvan Dilmen'den hakeme ağır eleştiri: Maçı Başakşehir'den alıp F.Bahçe'ye verdi

23.12.2020 21:27 | Son Güncelleme: 23.12.2020 21:45

Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı maçı değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, hakem Bahattin Şimşek'in verdiği kararlarla maçı Başakşehir'den alıp sarı lacivertli takıma verdiğini vurguladı.

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçını değerlendirdi.

Maçın en çok tartışılan pozisyonu olan Fenerbahçeli Luiz Gustavo'nun yaptığı faulü de yorumlayan Dilmen, "Gustavo'nun pozisyonu kırmızı kart. Kurallar gereği yaralayıcı bir hareket. VAR'da Cüneyt Çakır doğru bir niyetle çağırdı. Niyet okuyamam ama Gustavo Noel'e gitmesin, ikinci sarı kart için baya uğraştı. Hakem Gustavo'nun kırmızı kartını vermedi, Fenerbahçe'nin 2. golünde autu korner verdi, Skrtel faul yapmışken Rafael'e kart verdi ve kırmızı kartla attı. Skora etki eden 3 karar" dedi.

Ünlü yorumcu, hakemin verdiği kararlarla maçı Başakşehir'den alıp Fenerbahçe'ye verdiğini dile getirdi.

"BEN BURUK MUTLUYUM"

Fenerbahçe'nin performansını da değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'de çocukların ikinci yarıdaki mücadelesine saygısızlık yapamam ve kaldı ki Fenerbahçeli olarak skora mutlu olurum. Eğer seyahatteysem, maçı izlemediysem mutlu olurum. Ben buruk mutluyum" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'den hakeme ağır eleştiri: Maçı Başakşehir'den alıp F.Bahçe'ye verdi
Haber Yorumları (2)
VATANDAŞ: Rıdvan dilmene sorarım herkesin alacapı cezayı biliyor kendilerini tff diyen kişilere sorsun vatandaş sayelerinde mili maç dahi seyretmiyor kına lazımsa yolayak katiller. . . . . . . . .
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AHMET YÜKSEL: Fenerbahçeli biri olarak diyorum. Rıdvan haklı. . . G. Antep maçının diyeti. . . .
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 22:22:21. #1.14#
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