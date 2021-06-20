Rıdvan Dilmen, EURO 2020'ye veda eden A Milli Takım'ı eleştirdi: Verdiğimiz gol pozisyonu abartmıyorum 30

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, EURO 2020'ye puansız veda eden A Milli Takım'ı eleştirdi. Dilmen yaptığı paylaşımda, "Toplam yediğimiz gol sayısı 8, attığımız 1! Verdiğimiz gol pozisyonu ise abartmıyorum 30. Sizce buradan bir teknik analiz çıkar mı?" ifadelerini kullandı.

EURO 2020'de tarihi bir hezimet yaşayan A Milli Takım'a eleştiriler gelmeye devam ediyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'de Ay-Yıldızlılar'a sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"SİZCE BURADAN TEKNİK ANALİZ ÇIKAR MI?"

Rıdvan Dilmen sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bizim, Avrupa şampiyonası özetimiz- TRT spikeri dostlarımızdan en çok duyduğumuz cümleler: 1- Maalesef top ağlarımızda!! 2- Hızlı çıkarsak tehlikeli olabiliriz! Toplam yediğimiz gol sayısı 8, attığımız 1! Verdiğimiz gol pozisyonu ise abartmıyorum 30. Sizce buradan bir teknik analiz çıkar mı?" ifadelerini kullandı.