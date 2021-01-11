Rıdvan Dilmen'den Dorukhan Toköz iddiası: Beşiktaş'ta kalmayı düşünmüyor

Beşiktaş'ın dün oynadığı Hatayspor maçında Dorukhan Toköz'ün hiç şans bulamaması sonrasında yorumcu Rıdvan Dilmen'den oyuncunun geleceği ile ilgili flaş bir yorum geldi. Dilmen, F.Bahçe'nin de gündeminde yer alan milli futbolcunun Beşiktaş'ta kalmayı düşünmediğini iddia etti.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Hatayspor - Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Dilmen, Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş'tan ayrılacağını iddia etti.

Dorukhan'ın kontratını uzatmamasının ayrılacak olmasına işaret olduğunu söyleyen Dilmen, "Dorukhan oynamıyor. Saha içi ile olduğunu düşünmüyorum. Kontratı biten oyuncunun artık kontrat yapma imkanı var. Fenerbahçe iddiaları var. Bugüne kadar kontrat uzatmadıysa Dorukhan, demek ki kalmayı düşünmüyor diye düşünüyorum" dedi.

"MANDZUKIC GELMEZSE BEŞİKTAŞLILAR ÜZÜLMEZ"

Mandzukic'le ilgili açıklamalarda da bulunan başarılı yorumcu, "Beşiktaşlıların gelmezse moralinin bozulacağı bir transfer değil Mandzukic. Eğer 15-20 tane yapıştıracak bir golcü gelecekse gelsin" ifadelerini kullandı.