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Rıdvan Dilmen canlı yayında üstüne basa basa ayrılığı ilan etti: Vitor Pereira gidecek

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen gündeme oturan açıklamalar yaptı. Vitor Pereira'yla yolların ayrılacağını söyleyen Dilmen, "Fenerbahçe, bu teknik direktör ile yollarını ayıracak. Beşiktaş'ı yense de ayıracak. Ali Koç ile görüşmedim, konuşmadım ama Ali Koç gönderecek." dedi.

Lider Trabzonspor'un mağlup olduğu haftada Gaziantep FK'yi yenemeyen Fenerbahçe, zirve yolunda büyük fırsat tepti. Karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında yorumlayan Rıdvan dilmen gündeme oturan değerlendirmelerde bulundu.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"ALİ KOÇ GÖNDERECEK"

" Fenerbahçe, bu teknik direktör ile yollarını ayıracak. Beşiktaş'ı yense de ayıracak. Ali Koç ile görüşmedim, konuşmadım ama Ali Koç gönderecek.

"MAYIS AYINI GÖRME İHTİMALİ YOK"

Vitor Pereira, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde sezonu tamamlayamaz. Mayıs ayını görme ihtimali yok. Fenerbahçe'de teknik direktör değişecek. Futbol bunu emrediyor. Futbolun emrettiğine karşı gelemezsiniz. 'Ali Koç devam edeceğim' mi diyor? Edemeyeceksin başkan, etme! Mümkün değil.

Ali Gülhan
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