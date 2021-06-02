Rıdvan Dilmen: 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da olacak

Rıdvan Dilmen, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınıp Lizbon'a verilmesinin ardından TFF'nin UEFA ile yaptığı yeni anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu. Dilmen yaptığı paylaşımda, "Futbolun en büyük organizasyonlarından biri olan ve her yıl Monaco'da düzenlenen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimleri, 2 yıl üst üste İstanbul'da gerçekleştirilecek. Ayrıca UEFA'nın kararıyla 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da olacak" ifadelerini kullandı.