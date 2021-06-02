Rıdvan Dilmen: 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da olacak
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Rıdvan Dilmen: 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da olacak

Rıdvan Dilmen: 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da olacak
Haberler.com - Haberler | Spor

Rıdvan Dilmen, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınıp Lizbon'a verilmesinin ardından TFF'nin UEFA ile yaptığı yeni anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu. Dilmen yaptığı paylaşımda, "Futbolun en büyük organizasyonlarından biri olan ve her yıl Monaco'da düzenlenen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimleri, 2 yıl üst üste İstanbul'da gerçekleştirilecek. Ayrıca UEFA'nın kararıyla 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da olacak" ifadelerini kullandı.

UEFA sürpriz bir kararla Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alıp Portekiz'in Lizbon şehrine vermişti. Rıdvan Dilmen, UEFA'nın aldığı yeni kararı sosyal medya hesabından paylaştı.

"KURA ÇEKİMİ 2 YIL ÜST ÜSTE İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Rıdvan Dilmen 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da yapılacağını belirttiği paylaşımında, "Futbolun en büyük organizasyonlarından biri olan ve her yıl Monaco'da düzenlenen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimleri, 2 yıl üst üste İstanbul'da gerçekleştirilecek. Ayrıca UEFA'nın kararıyla 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da olacak" ifadelerine yer verdi.

Rıdvan Dilmen: 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da olacak
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Rıdvan Dilmen: 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da olacak - Haberler Spor
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