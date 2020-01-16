: Ricardo Rodriguez, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

16.01.2020 12:25 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:31

Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde koştuğu Ricardo Rodriguez için müjdeli haber, İtalyan basınından geldi.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Ricardo Rodriguez'in PSV yerine Fenerbahçe'yi tercih ettiğini ve anlaşmanın tamamlandığını duyurdu.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye söz verdiği ve bu nedenle PSV'yi reddettiği yazılan haberde, İsviçreli futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanacağı ve satın alma opsiyonunun 6 milyon euro olacağı belirtildi.

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