Ricardo Rodriguez, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
Bir süredir PSV ve Fenerbahçe'nin resmi olarak temaslarda bulunduğu belirtilen Milan'ın İsviçreli sol beki Ricardo Rodriguez, seçimini yaptı ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.
Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde koştuğu Ricardo Rodriguez için müjdeli haber, İtalyan basınından geldi.
İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Ricardo Rodriguez'in PSV yerine Fenerbahçe'yi tercih ettiğini ve anlaşmanın tamamlandığını duyurdu.
SEZON SONUNA KADAR KİRALIK
Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye söz verdiği ve bu nedenle PSV'yi reddettiği yazılan haberde, İsviçreli futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanacağı ve satın alma opsiyonunun 6 milyon euro olacağı belirtildi.
Haber Videosu: Ricardo Rodriguez, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
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kayserideki yasir i alın bundan daha iyidir yazık ülkemin parasına kaynaklarınaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bi de Ersun Yanal giderse sezon sonu. .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yahu daha anlaştığımız Falette''nin bonservisini çıkaramadık . Boşu boşuna taraftarı ne sevindiriyorsunuz. Zaten hep boşuna sevinmek Fenerbahçe''lilerin kaderi. . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BUGÜN ALDIĞIMIZ İKİNCİ GÜZEL HABER. COMOLLİ İSTİFA ETMİŞ. SOL BEK TRANSFER EDİLMİŞ. ÇOK MUTLUYUM.Cevap Yaz 11 6 Yayından Kaldır
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ŞAMPİYON FENERCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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FENER PATLATTI BOMBAYICevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır