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Ricardo Rodriguez, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

Bir süredir PSV ve Fenerbahçe'nin resmi olarak temaslarda bulunduğu belirtilen Milan'ın İsviçreli sol beki Ricardo Rodriguez, seçimini yaptı ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.

16.01.2020 12:25 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:31
Ricardo Rodriguez, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

'nin uzun süredir peşinde koştuğu Ricardo Rodriguez için müjdeli haber, İtalyan basınından geldi.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Ricardo Rodriguez'in PSV yerine Fenerbahçe'yi tercih ettiğini ve anlaşmanın tamamlandığını duyurdu.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye söz verdiği ve bu nedenle PSV'yi reddettiği yazılan haberde, İsviçreli futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanacağı ve satın alma opsiyonunun 6 milyon euro olacağı belirtildi.


Haber Videosu

: Ricardo Rodriguez, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
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