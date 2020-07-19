Ribery ve Benzema'nın ardından Real Madrid'li Luka Modric de Erzurumspor'u tebrik etti Dünyaca ünlü Fransız futbolcular Franck Ribery ve Karim Benzema'dan sonra Achraf Hakimi ile Luka Modric de Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'u sosyal medyadan tebrik etti.

TFF 1. Lig'in 34. hafta maçında Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Hatayspor'dan sonra Süper Lig'e çıkan ikinci takım olan Erzumspor'u dünyaca ünlü futbolcular tebrik etmeye devam ediyor. Frank Ribery ve Karim Benzema'dan sonra Inter'in yeni transferi Achraf Hakimi ve Real Madrid'in Hırvat oyuncusu Luka Modric de Erzurumspor'u tebrik eden oyuncular kervanına katıldı. İki futbolcu da kişisel Instagram hesabında bulunan hikaye bölümünden Erzurumsporlu futbolcuların şampiyonluk pozunu paylaştı.