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Restoran, kafe, pastane ekipmanları görücüye çıktı

İhlas Haber Ajansı / Furkan Serttaş - Haberler | Ekonomi

Restoran, kafe, pastane ekipmanları görücüye çıktı 24'üncü Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı gerçekleşti.

Restoran, kafe, pastane ekipmanları görücüye çıktı

İSTANBUL - 24'üncü Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı gerçekleşti. Fuarda 800'den fazla marka ürünlerini sergilenirken, toplam 100 ülkeden 80 binin üzerinde ziyaretçi ağırlandı.

24'üncü Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı İstanbul'da düzenlendi. Fuarda 800'den fazla marka ürünlerini sergilendi. Toplam yüz ülkeden 80 binin üzerinde ziyaretçinin ağırlandığı fuarda yeni teknolojilerle donatılmış restoran, kafe, pastane ekipmanları görücüye çıktı. Yiyecek ve içecek (Horeca) sektörünün ekipmanlarının sergilendiği fuarda yerli bir firmanın ürettiği döner kesme makinesi de yoğun ilgi gördü.

Korkmaz Mekatronik Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz Altun, "TÜSİD'in düzenlediği fuar şu anda güzel geçiyor. Pandemi öncesinde olan o yoğunluk yok fakat tüm sektörler tekrar işe başladı ve tüm üreticiler bu fuarda. Pandemi tabi ki bizi etkiledi ama bu ilk fuarımızla güzel bir başlangıç yapmış olduk. Bu fuarda yerli ve yabancı çok ziyaretçi var fakat yüzde 80'i yabancı uyruklu müşteriler var. Pandeminin en önemli kuralları maske, mesafe ve hijyen. Bizde bunu uygulayarak hijyenik, el değmeden döner kesebilen bir döner kesme makinası tasarladık. İnsana bağımlı olmadan dönerin kaç derece ısıda pişeceğini, ne kadar kalınlıkta veya incelikte keseceğini ve hızını ayarlıyoruz el değmeden DSÖ standartlarında tarım bakanlığının belirlediği hijyen standartlarına uygun kesim yapılıyor. Bunlar yapılırken hiç el değmeden paketlemeye kadar dönerimiz ulaşmış oluyor. Bizim firmamız yüzde 95 ihracat yapan bir firmayız. İhracatımızın yüzde 70'ini Amerika'ya yapıyoruz. Almanya ve Avrupa döneri bizden daha çok tüketiyor" dedi.

Fuarda stant açan bir firmanın üst yetkilisi ise, "Geçen yıl yapılması gereken bir fuardı ancak pandemiden dolayı ertelendi. Fuarları özlediğimizi anladık. Arap ülkelerinden ve Rusya'dan yoğun bir ziyaretçi katılımı var" ifadelerini kullandı.

Restoran, kafe, pastane ekipmanları görücüye çıktı

Restoran, kafe, pastane ekipmanları görücüye çıktı

Restoran, kafe, pastane ekipmanları görücüye çıktı

Restoran, kafe, pastane ekipmanları görücüye çıktı
İhlas Haber Ajansı / Furkan Serttaş - Ekonomi Haberleri
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