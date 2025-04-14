RESMİ GAZETE KARARLARI || 14 Nisan Pazartesi Resmi Gazete Kararları neler?

Resmî Gazete kararları, kamu kurumları, üniversiteler ve çeşitli idari birimlerin aldığı yeni düzenlemeleri içermeye devam ediyor. Özellikle 14 Nisan 2025 tarihli Resmî Gazete kararları arasında üniversiteleri ilgilendiren önemli yönetmelik değişiklikleri yer alıyor. Resmî Gazete kararları vatandaşlar ve resmi kurumlar için büyük önem taşıyor. Peki, 14 Nisan Pazartesi Resmi Gazete Kararları nelerdir? İşte detaylar...

14 NİSAN RESMİ GAZETE KARARLARI NELERDİR?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Eskişehir Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uygulamalı Eğitimde İnsan Bilgisayar Etkileşimi Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete Kararları PDF