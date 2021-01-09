Düzenleme yürürlüğe girdi! Trafik cezasını araç kiralayan ödeyecek
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Düzenleme yürürlüğe girdi! Trafik cezasını araç kiralayan ödeyecek

09.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:33

Araç kiralamada yeni dönem resmen başladı. Bundan böyle trafik cezasını araç kiralayan ödeyecek. Türkiye'de araç kiralama şirketlerinin beklediği düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte yüzleri gülen şirket sahipleri, birçok mağduriyetin önüne geçildiğini söyledi.

Trafik cezalarında kiralık araçlara yönelik yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Daha önce araç kiralama şirketlerinin sorumlu tutulduğu cezalar, artık kiralayan adına düzenlenecek. Kiralık araç kullananlar, artık ihlallerinden de sorumlu olacak. Bu düzenleme araç kiralama şirket yöneticilerinin yüzünü güldü.

ŞİRKETLER DÜZENLEMEDEN MEMNUN

Araç kiralama şirketlerinin 2021 yılına müjdeli haberlerle başladığını belirten Edirneli araç kiralama şirketinin yöneticisi Ercan Özmencik, daha önce araç kiralama şirketlerinin sorumlu tutulduğu cezalardan, artık aracı kiralayan kişilerin sorumlu tutulacağı düzenlemenin yürürlüğe girmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Kiralık araç kullanan kişilerin artık trafik cezalarından da sorumlu tutulacağını ifade eden Özmencik, düzenlemeyle birlikte birçok sorunun ortadan kaldırıldığını ve düzenlemenin güzel olduğunu savundu.

Düzenleme yürürlüğe girdi! Trafik cezasını araç kiralayan ödeyecek

ARAÇ KİRALAMA ŞİRKETLERİNİN EN BÜYÜK SORUNUNA NEŞTER

Düzenleme yapılmadan önce kiralanan araçların plakasına yazılan cezaların 15-20 gün sonra araç kiralama şirketlerine tebliğ edildiğini, aracın teslim edilmesinin ardından birçok müşteriye ulaşamadıkları için cezaların kendileri tarafından ödendiğini söyleyen Özmencik, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle artık böyle bir sorun kalmadığını belirtti.

Düzenleme yürürlüğe girdi! Trafik cezasını araç kiralayan ödeyecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA

Haber Yorumları (3)
KOMİKBİRİ: Sene 2021 olmuş düzenlemeye bak KOMEDİ KOMEDİ :D 2200''leri beklemeliydik erken olmuş
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HAKİKAT: oto kiralamacı yalan söylüyor. araç için aldıkları senetleri, ceza ortaya çıkmadan vermiyorlar bunu saklıyor. bırak onu araç çizildi, şöyle oldu böyle oldu diye senedi öne sürüp onlarıda tahsil ediyorlar. ülkede daha önemli sorunlar varken ugraştıkları şeye bak:)))
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CSK: Başkası mı ödüyordu zaten kiralayan ödüyordu elden veriyosun fatura mı kesiliyor o kadar senet imzalattırıyolar
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