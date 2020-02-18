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Rennes, kulüp genel müdürü pozisyonuna Damien Comolli'yi getirmek istiyor

Fransa Ligi takımlarından Rennes, kulüp genel müdürü pozisyonunda bulunan Olivier Letang ile yolları ayırmasının ardından Arsene Wenger'e teklif yaptı ancak olumsuz yanıt aldı. Bu gelişmenin ardından gündeme Damien Comolli geldi.

18.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:44
Rennes, kulüp genel müdürü pozisyonuna Damien Comolli'yi getirmek istiyor

Fransa Ligi takımlarından 'de kulüp başkanı (kulüp genel müdürü) pozisyonunda bulunan Olivier Letang'ın işine son verilmesinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. 'den ayrılan Damien Comolli, Rennes'in gündemine geldi.

Fransız basını, futbolun planlaması ve transfer operasyonları için deneyimli bir ismi göreve getirmek isteyen Rennes'in başkanı François-Henri Pinault'un Damien Comolli'yi de listesine aldığını duyurdu.

ARSENE WENGER REDDETTİ

Rennes'in listesinde Comolli'nin yanı sıra Olivier Pickeu (Angers), Nicolas Holveck (Monaco), Gauthier Ganaye (Nice eski kulüp müdürü), Vincent Tong-Cuong (St.Etienne eski kulüp müdürü) ve eski kulüp genel müdürü Rene Ruello'nun oğlu Pierre Ruello olduğu öne sürüldü.

Öte yandan Rennes'in, şu an FIFA için çalışan ünlü Fransız teknik adam Arsene Wenger'e de teklif götürdüğü ancak ret cevabı aldığı belirtildi.

(Sporx)


Haber Videosu

: Rennes, kulüp genel müdürü pozisyonuna Damien Comolli'yi getirmek istiyor
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HABER YORUMLARI (2)

  • ÖMERCAN:
    işin doğrusu bu hemen kabul etsin çünkü adamı neredeyse bitirdilerdi kaçacak adam değildi ama kader utansınki onundayolu fenerden geçti
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
  • RECEP:
    işin doğrusu bu hemen kabul etsin çünkü adamı neredeyse bitirdilerdi kaçacak adam değildi ama kader utansınki onundayolu fenerden geçti
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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