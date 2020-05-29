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Renault 15 bin çalışanını işten çıkaracak

Fransız otomobil üreticisi Renault tüm dünyada 15 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Renault 15 bin çalışanını işten çıkaracak
29.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:52

Fransız otomobil üreticisi Renault tüm dünyada 15 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.Fransız otomobil üretcisi Renault tasarruf amacıyla dünya genelinde 15 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. İşten çıkarılacak çalışanların 4 bin 600'ü Fransa'dan. Geri kalanların ise şirketin diğer ülkelerindeki üretim merkezlerinde çalışanlardan olacağı belirtildi. Renault'nun 39 ülkede 180 bine yakın çalışanı bulunuyor.

Renault geçici CEO'su Clotilde Delbos konuyla ilgili açıklamasaında "Belirsizlik ve karmaşa şartları içerisinde bu proje, sağlam ve sürdürülebilir bir performans açısından yaşamsal öneme sahip" ifadelerini kullandı.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Jean-Dominique Senard da "Planlananan değişiklikler şirketin sürdürülebilirliğini ve uzun vadeli gelişimini güvenceye almak açısından elzem" diye konuştu.

Renault bu yıl içinde 141 milyon euroluk net zarar kaydetti. Şirket çalışan çıkartarak gelecek üç yıl içerisinde yaklaşık 2 milyar euroluk bir tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Açıklamada ayrıca Renault'nun Fransa'daki dört üretim merkezinin kapanacağı ya da yeniden yapılandırılacağı belirtildi. Paris'in kuzeybatısındaki Flins'te bulunan fabrikanın da 2024'ten itibaren Zoe elektrikli hatchback otomobil üretimini sonlandıracağı kaydedildi.

Renault Fas ve Romanya'da büyüme planlarını da durdurdu. Renault'nun yıllık 4 milyon araç olan üretim kapasitesi de plana göre gelecek dört yıl içinde 3 milyon 300 bine indirilecek.

Renault'nun en büyük ortağı yüzde 15 hisse ile Fransız hükümeti. Hükümet şirkete 5 milyar euro kredi güvencesi vermişti.

AP, AFP/ EC, TY

(c)


Ekonomi Manşet

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