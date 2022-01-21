Rektör Çakar Düzcespor'a zorlu yolda başarılar diledi

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi spor kompleksinde idman yapan BITEXEN Düzcespor'u ziyaret ederek, Teknik Direktör Yavuz İncedal'a ve futbolculara şampiyonluk yolculuğunda başarılar diledi.

Düzce Üniversitesi ve BITEXEN Düzcespor ile yapılan protokol kapsamında üniversite spor kompleksinden yararlanma olanağı elde eden Düzcespor'u ziyarette, Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan Sadi Ateş eşlik etti. 3 ligde mücadele eden ve grubunda 39 puanla lider olarak yoluna devam eden Düzcespor, bu haftayı bay geçerek, 29 Ocak 2022 tarihinde saat 13.00'te kendi sahasında 34 puanla üçüncü sırada bulunan Gema Polimer Şile Yıldız Spor'u konuk edecek.

Zorlu müsabaka öncesi şehrin gururu Düzcespor'u ziyaret ederek, moral veren Rektör Nigar Demircan Çakar, Teknik Direktör Yavuz İncedal ve futbolcularla bir süre sohbet etti. Şehrin en önemli simgelerinden bir tanesi olan Düzcespor'a destek olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Çakar, sporculara başarılı bir sezon geçirme dileklerinde bulunarak, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - DÜZCE

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