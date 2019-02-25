Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Son Dönemde Gıda Fiyatlarındaki Gelişmelere İlişkin,...

IHAAW110505-EKO/25-02-2019

- Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, son dönemde gıda fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin, "Başlattığımız süreçler var, bazıları sonuçlandı bazıları devam ediyor. Takvim itibariyle henüz açıklayamadıklarımız var" dedi. 25.02.2019 11: 05: 05 TSI

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Kaynak: İHA