Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Son Dönemde Gıda Fiyatlarındaki Gelişmelere İlişkin,...

IHAAW110505-EKO/25-02-2019- Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, son dönemde gıda fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin, "Başlattığımız süreçler var, bazıları sonuçlandı bazıları devam ediyor.

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Son Dönemde Gıda Fiyatlarındaki Gelişmelere İlişkin,...

IHAAW110505-EKO/25-02-2019

- Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, son dönemde gıda fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin, "Başlattığımız süreçler var, bazıları sonuçlandı bazıları devam ediyor. Takvim itibariyle henüz açıklayamadıklarımız var" dedi. 25.02.2019 11: 05: 05 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
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