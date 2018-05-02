Rekabet Kurulunda Sözlü Savunma
Rekabet Kurulunca, Ambarlı Limanı'nda faaliyet gösteren Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği AŞ'nin Limar Liman ve Gemi İşletmeleri AŞ tarafından devralınmasına ilişkin yürütülen nihai incelemede sözlü savunma toplantısı yapıldı.
Rekabet Kurulunca, Ambarlı Limanı'nda faaliyet gösteren Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği AŞ'nin Limar Liman ve Gemi İşletmeleri AŞ tarafından devralınmasına ilişkin yürütülen nihai incelemede sözlü savunma toplantısı yapıldı.
Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, kurum binasındaki toplantıda, Kurul kararıyla Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği AŞ'nin Arkas Holding kontrolündeki Limar Liman ve Gemi İşletmeleri AŞ tarafından devralınması işlemine ilişkin nihai inceleme başlatıldığını hatırlattı.
Toplantıda tarafların görüşlerini alan Kurul, kararını 17 Mayıs'ta açıklayacak. Kararın daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyuru yapılacak.