Twenty-First Century Fox, Inc'in bazı iş kollarının tek kontrolünü The Walt Disney Company'nin devralmasına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, eğlence sektöründe faaliyet gösteren Twenty-First Century Fox, Inc'in bazı iş kollarının tek kontrolünü, sinema ve televizyon stüdyolarını, eğlence konulu kablolu ağları ve uluslararası televizyonculuk işini de içerecek şekilde The Walt Disney Company'nin devralmasına ilişkin işlem için Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.