Rekabet Kurulu'ndan OYAK'ın Sagra satın almasına onay
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Rekabet Kurulu'ndan OYAK'ın Sagra satın almasına onay

Rekabet Kurulu'ndan OYAK'ın Sagra satın almasına onay
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

OYAK'ın Sagra ile birlikte Sarelle, Tadelle ve Gol markalarının ve Sanset Gıda'nın Ordu'da bulunan fabrikasının satın alınması için Sanset Gıda ile imzaladığı anlaşmaya, Rekabet Kurulu'ndan beklenen onay geldi.

OYAK'ın Sagra ile birlikte Sarelle, Tadelle ve Gol markalarının ve Sanset Gıda'nın Ordu'da bulunan fabrikasının satın alınması için Sanset Gıda ile imzaladığı anlaşmaya, Rekabet Kurulu'ndan beklenen onay geldi.

Türkiye'nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK'ın Türkiye çikolatalı ürünler pazarının 85 yıllık köklü markası Sagra'yı satın alma anlaşması Rekabet Kurulu tarafından onaylandı. Rekabet Kurulu'nun onayladığı Sanset Gıda ile yapılan satın alma anlaşmasına göre Sagra ile birlikte Sarelle, Tadelle ve Gol markaları OYAK Grup Şirketleri bünyesine katıldı. Satın alma işleminin, diğer yasal izin ve onayların alınmasının ardından tamamlanması planlanıyor.

Sagra ile gıda sektörüne güçlü giriş yapan OYAK, inovasyonu odağına koyarak pazardaki fırsatları değerlendirdikten sonra ürün gamını ve marka sayısını arttırıp zengin bir portföye ulaşmayı hedefliyor. Katma değeri yüksek ürünlerle gıda ihracatında önemli bir hacme ulaşmayı ve böylece Karadeniz boyunca fındık üreticilerine de önemli bir katkı sağlamayı planlayan OYAK, pazar payı ve ihracattaki artış ile birlikte de başta Ordu ili olmak üzere Karadeniz bölgesine istihdam konusunda ciddi imkanlar sunmayı hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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