Rekabet Kurulu'ndan 12 Mdf Firmasına Soruşturma

Rekabet Kurulu, MDF pazarında faaliyet gösteren 12 firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Firmalar arasında Bursalı Starwood Orman Ürünleri de bulunuyor.

Rekabet Kurulu, MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği ile Yonga Levha ve MDF pazarında faaliyet gösteren 12 teşebbüs hakkında soruşturma aç ıldığını duyurdu.

Yonga levha ve MDF pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşmak suretiyle fiyat artırıp artırmadıklarının tespiti amacıyla re'sen yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 01.11.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;

MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği

Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

Çamsar Orman Ürünleri Tic. ve San. A.Ş.

Yıldız Sunta Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İth. İhr. ve Tic. A.Ş.

Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş.

AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

Orma Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. A.Ş.

Starwood Orman Ürünleri A.Ş.

Çamsan Ordu Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Çamsan Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

Teverpan MDF Levha Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Gentaş Genel Metal San. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 18-41/654-M sayı ile karar verdi. - BURSA