Rej Manaj neden kadro dışı bırakıldı?

Rej Manaj neden kadro dışı bırakıldı?
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Sivasspor'da Manaj, yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldı. Peki, Rej Manaj neden kadro dışı bırakıldı?

Fanatik'in haberine göre; Sivasspor'da takımın önemli isimlerinden olan Rey Manaj kadro dışı bırakıldı. Peki, Fanatik'in haberine göre; Sivasspor'da takımın önemli isimlerinden olan Rey Manaj kadro dışı bırakıldı. Peki,Rej Manaj neden kadro dışı bırakıldı?

REJ MANAJ NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, dar alan oyun ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sonlandıracak.

Sivasspor'da Manaj, yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Kararın sebebi henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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