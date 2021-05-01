Reha Kemal Erginer: "Ne olursa olsun 1 puan 1 puandır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Reha Kemal Erginer: "Ne olursa olsun 1 puan 1 puandır"

Reha Kemal Erginer: 'Ne olursa olsun 1 puan 1 puandır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, İstanbulspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Öne geçtiğimiz karşılaşmada bildiğimiz bir gol de yedik.

Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, İstanbulspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Öne geçtiğimiz karşılaşmada bildiğimiz bir gol de yedik. Yoksa buradan 3 puan alıp da gidebilirdik. Ne olursa olsun 1 puan 1 puandır" dedi.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, "Ligin son maçlarını oynuyoruz. Konum olarak 4 hafta önce ligdeki konumumuzu şekillendirdik. Önemli bir 4 hafta vardı. Hem planlama hem de organizasyon anlamında önemliydi. Dış sahada galibiyet serimizi devam ediyordu. İç sahada da kötü bir performansımız var. Buraya sanki ilk maçımızı oynar gibi, en önemli maçımıza çıkar gibi çıkmak istedik. Ağırı sıcak havada oynanan bir maçtı. İki takım oyuncuları da zorladı. Çünkü hava sıcaklığı var, oruç tutan oyuncular var. İki takım topa sahip olmayı seven takımlar. Öne geçtiğimiz karşılaşmada bildiğimiz bir gol de yedik. Yoksa buradan 3 puan alıp da gidebilirdik. Ne olursa olsun 1 puan 1 puandır. İki takımı tebrik editörüm. İstanbulspor'a başarılar diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demisporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demisporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Fatih Terim'den TFF'ye gönderme: Başka konularda karar alamayanları jet hızıyla tepki vermesinden ötürü tebrik ediyorum
Fatih Terim'den TFF'ye gönderme: Başka konularda karar alamayanları jet hızıyla tepki vermesinden ötürü tebrik ediyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Acun Ilıcalı Hakan Sabancı
Spor Diego Muslera Cenk Tosun Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Reha Kemal Erginer: "Ne olursa olsun 1 puan 1 puandır" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 18:39:58. #1.16#

title