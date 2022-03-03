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Red Bull Racing, şampiyon pilotu Max Verstappen ile sözleşme uzattı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Red Bull Racing, şampiyon pilotu Max Verstappen ile sözleşme uzattı

Formula 1 takımlarından Red Bull Racing, Hollandalı pilotu Max Verstappen'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Formula 1 takımlarından Red Bull Racing, Hollandalı pilotu Max Verstappen'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Red Bull Racing, Formula 1'in son şampiyonu Max Verstappen ile yeni sözleşme imzaladı. Red Bull'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hollandalı pilot ile 2028 yılına kadar sözleşme yapıldığı duyuruldu.

2016 yılından beri takımda olan Max Verstappen, 2021 yılında çıktığı yarışların 10'unu kazandı ve son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sinde son turda Lewis Hamilton'ı geçerek kariyerinde ilk kez şampiyon oldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Max Verstappen, Formula 1, Şampiyon, Redbull, Spor, Haberler

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