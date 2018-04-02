Red Bull Music, Sonar İstanbul'un Kürasyonunu Üstlenecek

Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek Sonar İstanbul'un kürasyonunu Red Bull Music üstlenecek.

Red Bull açıklamasına göre, Barcelona kökenli müzik, yaratıcılık ve teknolojiyi buluşturan Sonar Festivali, Türkiye'de ikinci kez 6-8 Nisan'da Zorlu PSM'de gerçekleşecek. Geçen sene Kode 9, Prins Thomas ve Helena Hauff gibi isimlerle müzikseverleri buluşturan Red Bull Music, bu yıl da Sonar İstanbul sahnesinin kürasyonunu üstleniyor.

Erol Alkan, Lanark Artefax, Shigeto, Fatima Yamaha, Flava D, Nosaj Thing, Honey Dijon, Courtesy ve Magna Pia gibi isimlerin yanı sıra Levni, Zeynep Erbay, Kerem Akdağ ve Analog Kültür Experiment projesi ile Kaan Düzarat, Salih Topuz, Özgür Yılmaz and Hasan Erginöz de SonarLab sahnesinde olacak.

Sonar Festivali'nin yaratıcılık ve teknolojiyi birleştiren alanı Sonar +D'de, sosyal girişimcilik ve teknolojinin konuşulacağı bir panel de yer alacak.

Sosyal girişimleri büyüten ve geliştiren uluslararası bir platform olan Red Bull Amaphiko'nun Impact Hub Istanbul ile beraber üstleneceği panelde katılımcılar teyit.org ve Reflect İstanbul'un katkılarıyla dinledikleri haberleri ve hikayeleri nasıl algıladıklarını masaya yatıracaklar.

7 Nisan'da gerçekleşecek panele katılım Sonar +D katılım formu üzerinden sağlanacak, etkinlik ücretsiz gerçekleşecek.

Panelin yanı sıra sosyal girişimcilerin aralık ayında gerçekleşen Red Bull Amaphiko Connect etkinliğinde ilgi gösterdiği Red Bull Amaphiko Hikayeleştirme Atölyesi de sosyal girişimcilere ücretsiz olarak açık olacak.

Sosyal girişimcilere fikirlerini projelendirme ve kendilerini daha iyi ifade etme konularında ipuçlarının verileceği atölyeye kayıtlar "www.redbull.com" internet sitesi üzerinden yapılacak.